Baleia fica presa em rede de pesca na Praia de Costazul, em Rio das Ostras - Reprodução de vídeo / Instagram

Baleia fica presa em rede de pesca na Praia de Costazul, em Rio das OstrasReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/06/2026 19:04 | Atualizado 07/06/2026 20:50

Rio - Uma baleia ficou presa numa rede de pesca, na manhã deste domingo (7), na Praia de Costazul, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a soltura do animal, que retomou a locomoção sem a necessidade de mais intervenções.

Para resgatar o mamífero, foi utilizado Bote Inflável de Resgate (BIR), lancha e uma moto aquática. Devido ao porte do animal e às condições da ocorrência, a ação foi considerada de alta complexidade. Durante o trabalho, os bombeiros chegaram a ser arrastados pela movimentação da baleia.

A rede foi recolhida e ficou sob responsabilidade dos órgãos ambientais que acompanharam a ocorrência. A operação contou, ainda, com o apoio da Guarda Ambiental e da Defesa Civil Municipal.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram a ação dos bombeiros para soltar o mamífero. Pessoas que estavam em uma embarcação próxima acompanharam a cena. "Presa na rede. Que covardia", lamentou uma mulher. Ao lado dela, um homem comentou que viu o animal antes dele ficar preso. "Eu passei e comentei que essa baleia ia agarrar aí".

O DIA entrou em contato com a Defesa Civil sobre mais informações, mas até o fechamento desta reportagem não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

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