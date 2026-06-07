Homem é resgatado por helicóptero em montanha no Cosme Velho - Reprodução de vídeo / Instagram

Homem é resgatado por helicóptero em montanha no Cosme VelhoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/06/2026 17:40

Rio - Um homem, de aproximadamente 53 anos, deslocou o ombro durante uma escalada numa montanha no Cosme Velho, Zona Sul do Rio, na manhã deste domingo (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o salvamento por helicóptero do praticamente do esporte radical, que está bem.

A operação mobilizou militares do 1° Grupamento de Bombeiro Militar (Humaitá), com apoio do 1° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (1° GSFMA). A unidade é especializada em salvamentos em ambientes de mata e montanha, além da aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA).



Devido às características do terreno e o resgate em altura, foi montada uma operação integrada para garantir a retirada da vítima de forma segura. Após ser resgatado, o paciente foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.