Resgate emocionante terminou com cachorro salvo em Araruama - Reprodução / Redes Sociais

Resgate emocionante terminou com cachorro salvo em AraruamaReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/06/2026 13:15

Rio - A queda de um cachorro em um bueiro gerou um resgate emocionante, em Araruama, na Região dos Lagos. Mickey ficou preso em uma galeria subterrânea no bairro Coqueiral.

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O caso aconteceu na Rua dos Profetas, na esquina com a Estrada Velha de Paraty, na madrugada do dia 30 de maio. A tutora contou que a queda aconteceu quando o animal passou por um bueiro que estava com a tampa aberta. Após cair, Mickey entrou dentro de uma manilha e seguiu pela galeria pluvial.

Bombeiros foram acionados, assim como a Defesa Civil municipal, mas o trabalho pedia retroescavadeiras e só pôde ser iniciado durante a manhã. As equipes montaram uma operação que exigiu técnica, persistência, além de integração entre as forças.

As máquinas e os militares cavaram buracos até chegar nas manilhas subterrâneas. Horas depois da queda, os bombeiros conseguiram retirar, com vida, o cão e devolver para a tutora.

"A ação demonstrou, mais uma vez, que salvar vidas também passa pelo cuidado, pela sensibilidade e pelo compromisso de cada profissional envolvido", destacou a corporação.

O vídeo do resgate, filmado pela equipe do portal Araruama em Pauta, foi publicado pela corporação nas redes sociais neste sábado (6). Assista:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Corpo de Bombeiros Militar/ RJ (@corpodebombeiros_rj)

O Tenente-Coronel Moreira Júnior recebeu uma moção de aplauso na Câmara Municipal de Araruama. Essa foi uma homenagem a todos os agentes e reconheceu o empenho, dedicação e o trabalho das equipes que atuaram para salvar o animal.

