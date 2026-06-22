Linha 463 (São Cristóvão - Copacabana) voltou a operar com outra numeração, LECD 153Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

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Rio - A linha 463 (São Cristóvão - Copacabana) voltou a operar, neste domingo (21), com outra identificação: LECD 153. Após ficar inoperante em janeiro deste ano, o itinerário retornou com ônibus novos, equipados com ar-condicionado, acessibilidade e identidade visual do Sistema RIO.
De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o percurso inicia em frente à estação de metrô de São Cristóvão, na Zona Norte. Em seguida, passa pela Avenida Francisco Bicalho, Centro, Túnel Rebouças, Humaitá e Botafogo até chegar em Copacabana, Zona Sul, no ponto regulador nas proximidades da estação Siqueira Campos.
Quatro linhas ficaram inoperantes no início deste ano, em razão da má prestação de serviço das viações Real Auto Ônibus e Vila Isabel, que tiveram a garagem lacrada. Atualmente, a operação dos coletivos está a cargo de empresas do consórcio Intersul.
No dia 7 deste mês, a Prefeitura do Rio entregou 40 novos ônibus para reforçar a operação em Vila Isabel e bairros do entorno, permitindo a retomada gradual dos serviços. As linhas 222 (Grajaú – Gamboa) e 439 (Vila Isabel – Leblon) serão reativadas nos dias 5 e 19 de julho, respectivamente.
A volta dos ônibus 433 ocorreu em 9 de junho, provocando dúvidas nos passageiros. Somente no fim da manhã deste mesmo dia, a SMTR divulgou que os ônibus são identificados como LECD 150 (Grajaú x Siqueira Campos) e não partem mais da Praça Barão de Drumond, em Vila Isabel, mas da Praça Malvino Reis (Planalto do Chopp), no Grajaú.