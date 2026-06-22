Linha 463 (São Cristóvão - Copacabana) voltou a operar com outra numeração, LECD 153 - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Linha 463 (São Cristóvão - Copacabana) voltou a operar com outra numeração, LECD 153Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 22/06/2026 08:02

Rio - A linha 463 (São Cristóvão - Copacabana) voltou a operar, neste domingo (21), com outra identificação: LECD 153. Após ficar inoperante em janeiro deste ano, o itinerário retornou com ônibus novos, equipados com ar-condicionado, acessibilidade e identidade visual do Sistema RIO.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o percurso inicia em frente à estação de metrô de São Cristóvão, na Zona Norte. Em seguida, passa pela Avenida Francisco Bicalho, Centro, Túnel Rebouças, Humaitá e Botafogo até chegar em Copacabana, Zona Sul, no ponto regulador nas proximidades da estação Siqueira Campos.

Quatro linhas ficaram inoperantes no início deste ano, em razão da má prestação de serviço das viações Real Auto Ônibus e Vila Isabel, que tiveram a garagem lacrada. Atualmente, a operação dos coletivos está a cargo de empresas do consórcio Intersul.