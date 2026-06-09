Linha 433 voltou a funcionar com mudanças, incluindo nova numeração, LECD 150, e novo ponto final, na Praça Malvino Reis, no Grajaú - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Linha 433 voltou a funcionar com mudanças, incluindo nova numeração, LECD 150, e novo ponto final, na Praça Malvino Reis, no GrajaúReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 09/06/2026 14:55

Rio - O retorno da antiga linha 433, nesta terça-feira (9), provocou alívio, mas também dúvidas nos passageiros. Somente no fim da manhã a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) divulgou que, a partir deste momento, os ônibus são identificados como LECD 150 (Grajaú x Siqueira Campos) e não partem mais da Praça Barão de Drumond, em Vila Isabel, mas da Praça Malvino Reis (Planalto do Chopp), no Grajaú.

Uma publicação de domingo (7) no site da Prefeitura do Rio, por exemplo, ainda se refere à linha pelo nome e ponto de partida antigos. O DIA acompanhou a volta da frota e ouviu passageiros insatisfeitos com a comunicação.

Sem saber da alteração, Maria Luiza de Lima, 62 anos, ficou esperando o ônibus no antigo ponto final ao lado da sobrinha, Nicoly Libaniio, 17. A jovem, inclusive, acabou se atrasando para uma entrevista de emprego.

Após pegar outro ônibus numa rua próxima, ela conseguiu chegar ao destino. Somente depois disso as duas ficaram sabendo da alteração. Maria Luiza ressaltou que a mudança deveria ter sido avisada. "Sim, deveriam [ter informado a mudança]", falou. A doméstica ainda opinou sobre o ponto final no Grajaú. "Para nós, que moramos em Vila Isabel, fica longe. [...] Seria bom se o ponto continuasse onde era".

Já no novo ponto final, os moradores comemoraram a volta da linha. Moradora do Grajaú e estudante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã, Jade Silveira, 22, ressaltou a importância da retomada do serviço. "O 433 fazia muito falta no bairro. Eu sempre via muita gente frustrada no ponto de ônibus porque precisava dele em específico. Mas acabava tendo que pegar outra opção, que deixava um pouco longe do seu destino. Então, o retorno dele é muito importante para a gente".

Os ônibus estavam inoperantes desde janeiro deste ano devido a má prestação de serviço das viações Real Auto Ônibus e Vila Isabel, que tiveram a garagem lacrada. A estudante recordou a sensação de insegurança ao utilizar os antigos coletivos, ao comparar com os novos, em bom estado e com ar-condicionado.

"A última vez que eu peguei o 433 faz bastante tempo... e na vez que eu peguei, as janelas não estavam fechando. [Estava] saindo muita fumaça, com vários problemas no chão. Como ficavam abertas [janelas e outros elementos], a gente sempre ficava nessa situação de perigo. Vê-lo nesse estado é bem surpreendente. A última vez que eu peguei ele estava numa situação bem precária mesmo", disse ela.

Saiba mais

A nova operação dos ônibus ficou a cargo de empresas do consórcio Intersul. Também voltarão a circular as linhas 463 (São Cristóvão – Copacabana), 222 (Grajaú – Gamboa) e 439 (Vila Isabel – Leblon). A retomada ocorrerá de forma escalonada. A 463 retorna no dia 21 de junho, enquanto a 222 e a 439 serão reativadas nos dias 5 e 19 de julho, respectivamente.

A reportagem entrou em contato com a SMTR sobre outras possíveis alterações nas novas linhas. Eles, então, informaram: "caso tenha mudança, a gente vai fazer a divulgação". Eles também disseram que o itinerário segue o mesmo. No entanto, a reportagem esteve na Praça Barão de Drumond por mais de 40 minutos e não viu nenhum coletivo passar.

Em nota, a Rio Ônibus se manifestou. "Os consórcios seguem as determinações da SMTR, que é responsável por todo o planejamento operacional dos ônibus da cidade, como as faixas horárias e os itinerários de cada linha", disse o texto.