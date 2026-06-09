Incêndio atinge galpão de fogos de artifício na Estrada Velha Iguaçu, na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Incêndio atinge galpão de fogos de artifício na Estrada Velha Iguaçu, na Baixada FluminenseReprodução/Redes sociais

Publicado 09/06/2026 20:47 | Atualizado 09/06/2026 21:10

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de uma fábrica de fogos de artifício no bairro Vila Nova do Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira (9). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 19h25 para a Estrada Velha de Iguaçu. Não há informações sobre feridos.

Às 20h40, os bombeiros informaram que as chamas estavam controladas, mas o incêndio ainda não havia sido completamente debelado. As equipes permanecem no local.



Um vídeo gravado por um morador mostra o avanço das chamas. A preocupação dos moradores é que existem residências próximas ao local do incêndio.