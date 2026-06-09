Orlando Bernardo de Lucena foi localizado em uma casa no bairro de Olaria - Divulgação PCRJ

Orlando Bernardo de Lucena foi localizado em uma casa no bairro de Olaria Divulgação PCRJ

Publicado 09/06/2026 18:14





A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Rio - Orlando Bernardo de Lucena foi preso, na manhã desta terça-feira (9), em Olaria, Zona Norte. Ele apontado pela Polícia Civil como um dos responsáveis pela morte do torcedor Matheus Casemiro dos Santos, 24 anos. Foragido desde dezembro de 2025, ele era alvo de um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado.A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Segundo as investigações, Orlando participou do espancamento que resultou na morte de Matheus após um confronto entre torcidas organizado nas proximidades do Estádio Nilton Santos, em 13 de setembro de 2025.

De acordo com a Polícia Civil, integrantes de torcidas organizadas do São Cristóvão e do Bonsucesso se envolveram em uma briga, com a participação de torcedores de outros clubes. Durante o confronto, Orlando e outros três suspeitos teriam agredido Matheus com pedaços de madeira. A vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.



Um dos envolvidos foi preso em flagrante no dia do crime. Os demais suspeitos foram identificados ao longo da investigação, indiciados pela Polícia Civil e denunciados pelo Ministério Público.



Ainda segundo a corporação, Orlando possui antecedentes criminais, incluindo registros por roubo majorado. Ele também foi preso em flagrante por esse mesmo crime em 2014.



Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



