Orlando Bernardo de Lucena foi localizado em uma casa no bairro de Olaria Divulgação PCRJ
A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Segundo as investigações, Orlando participou do espancamento que resultou na morte de Matheus após um confronto entre torcidas organizado nas proximidades do Estádio Nilton Santos, em 13 de setembro de 2025.
Um dos envolvidos foi preso em flagrante no dia do crime. Os demais suspeitos foram identificados ao longo da investigação, indiciados pela Polícia Civil e denunciados pelo Ministério Público.
Ainda segundo a corporação, Orlando possui antecedentes criminais, incluindo registros por roubo majorado. Ele também foi preso em flagrante por esse mesmo crime em 2014.
Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
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