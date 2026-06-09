David da Costa Martins, o "Titânio", foi preso em Bangu durante operação do DGHPP - Divulgação PCRJ

David da Costa Martins, o "Titânio", foi preso em Bangu durante operação do DGHPPDivulgação PCRJ

Publicado 09/06/2026 19:34





A prisão preventiva foi cumprida por agentes do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP) na residência do suspeito. De acordo com a denúncia do Ministério Público, David responde pelo crime de tortura qualificada e majorada.



As investigações apontam que o caso ocorreu em 9 de janeiro deste ano, quando o policial civil e o militar da Aeronáutica acessaram por engano uma rua que leva ao Complexo de Israel após tentarem fugir de um assalto.



Segundo a Polícia Civil, criminosos passaram a perseguir a motocicleta e efetuaram disparos de fuzil sob a suspeita de que uma das vítimas era um policial civil. Durante o ataque, Jandira da Nóbrega Amorim foi atingida pelos tiros enquanto caminhava pela comunidade. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.



Vítimas foram sequestradas e espancadas



Após a perseguição, as vítimas conseguiram se refugiar em uma residência da região. No entanto, de acordo com as investigações, elas foram localizadas pelos criminosos, sequestradas e colocadas em veículos utilizados pela organização criminosa.



Conforme a denúncia, David da Costa Martins estava em um dos carros e participou das agressões, que incluíram socos, golpes com coronhas de armas e ameaças de morte.



As vítimas foram levadas para uma área conhecida como Resort, apontada pela Polícia Civil como um local utilizado pela facção para reuniões e julgamentos internos, onde as agressões continuaram. Rio - David da Costa Martins, conhecido como Titânio, foi preso na manhã desta terça-feira (9), em Bangu, na Zona Oeste. Ele é suspeito de participar da tortura de um policial civil e de um militar da Aeronáutica, que entraram por engano no Complexo de Israel, na Zona Norte. Segundo a Polícia Civil, ele também é investigado por envolvimento em um ataque armado que resultou na morte de Jandira da Nóbrega Amorim, 73 anos. A prisão preventiva foi cumprida por agentes do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP) na residência do suspeito. De acordo com a denúncia do Ministério Público, David responde pelo crime de tortura qualificada e majorada.As investigações apontam que o caso ocorreu em 9 de janeiro deste ano, quando o policial civil e o militar da Aeronáutica acessaram por engano uma rua que leva ao Complexo de Israel após tentarem fugir de um assalto.Segundo a Polícia Civil, criminosos passaram a perseguir a motocicleta e efetuaram disparos de fuzil sob a suspeita de que uma das vítimas era um policial civil. Durante o ataque, Jandira da Nóbrega Amorim foi atingida pelos tiros enquanto caminhava pela comunidade. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.Após a perseguição, as vítimas conseguiram se refugiar em uma residência da região. No entanto, de acordo com as investigações, elas foram localizadas pelos criminosos, sequestradas e colocadas em veículos utilizados pela organização criminosa.Conforme a denúncia, David da Costa Martins estava em um dos carros e participou das agressões, que incluíram socos, golpes com coronhas de armas e ameaças de morte.As vítimas foram levadas para uma área conhecida como Resort, apontada pela Polícia Civil como um local utilizado pela facção para reuniões e julgamentos internos, onde as agressões continuaram.

Os dois homens foram liberados devida a repercussão, ficaram feridos e foram encaminhados para a mesma unidade de saúde.



Segundo as investigações, David integra a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua no Complexo de Israel e em comunidades vizinhas. Ao todo, 12 pessoas foram indiciadas pela ação contra o policial civil. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.