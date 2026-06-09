O antiquário onde a peça foi encontrada fica na região central da cidade - Divulgação/PF

O antiquário onde a peça foi encontrada fica na região central da cidadeDivulgação/PF

Publicado 09/06/2026 19:37

A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira (9) uma peça que aparenta ser uma tromba de elefante asiático em um antiquário localizado no Centro do Rio. A ação foi realizada após a corporação receber informações sobre a possível comercialização do objeto, que seria parte de um animal silvestre exótico protegido por normas internacionais de controle e comércio.

Durante a fiscalização, os agentes verificaram que não havia documentação capaz de comprovar a origem legal da peça, sua importação regular para o Brasil ou autorização dos órgãos competentes para sua posse e comercialização. Diante dos indícios de irregularidade, o material foi apreendido e encaminhado para perícia.

Segundo a Polícia Federal, os exames técnicos vão confirmar se o objeto é realmente uma tromba de elefante asiático e apontar outras características que possam ajudar na investigação. A corporação também apura os crimes de contrabando e receptação, sem descartar a possibilidade de outros delitos serem identificados ao longo das investigações.

Os policiais também vão tentar esclarecer a origem da peça, como ela entrou no país, quem foram seus proprietários e se existe algum registro oficial relacionado à sua importação ou comercialização. Em nota, a PF ressaltou que a venda e a posse de partes de animais silvestres, especialmente de espécies protegidas por acordos internacionais, dependem de documentação específica e de autorização dos órgãos responsáveis. A falta dessa comprovação, segundo a instituição, é suficiente para justificar a abertura de investigação criminal.

O antiquário onde a peça foi encontrada fica na região central da cidade. Até o momento, a Polícia Federal não divulgou o nome do estabelecimento nem informou se houve pessoas conduzidas para prestar depoimento. As investigações seguem em andamento.