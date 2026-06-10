Publicado 10/06/2026 00:00

Polícia Civil mira venda clandestina de canetas emagrecedoras em academias do Rio. A preocupação com a saúde aqui é em dose dupla. Produto sem procedência e uso sem mudança de hábitos, atalho para o abismo. A demanda pelo corpo rápido segue correndo à frente da fiscalização.



Governo do Rio sanciona lei que incentiva o ensino de mandarim nas escolas. A grade curricular passa a refletir a geografia do comércio. A China é o principal destino das exportações brasileiras. A oferta, porém, está condicionada ao que mais falta na rede: recursos. Nem o inglês pegou.