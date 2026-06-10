X do Nuno
Busca pelo corpo perfeito coloca a saúde em risco com canetas emagrecedoras de procedência duvidosa
X do Nuno
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Incêndio de grandes proporções atinge galpão de fogos de artifício em Nova Iguaçu
A preocupação dos moradores é que existem residências próximas ao local da ocorrência
Restaurante flutuante na Urca é autuado por despejo irregular de esgoto na Baía de Guanabara
Estabelecimento foi multado em cerca de R$ 50 mil
Justiça manda paralisar lixão clandestino em Jacarepaguá
Decisão atende ação do MP e obriga Estado e Prefeitura a apresentarem plano para conter danos ambientais
PF apreende possível tromba de elefante em antiquário no Rio
Peça que seria de animal protegido por normas internacionais estava sem comprovação de origem
Suspeito de integrar o TCP é preso por tortura e morte de idosa no Complexo de Israel
Investigação aponta participação de homem em perseguição armada, sequestro e agressões contra duas vítimas em janeiro
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