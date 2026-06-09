Inea faz fiscalização em restaurante e em embarcações na Baía de GuanabaraDivulgação/Inea
Após investigações, os técnicos estiveram na Avenida João Luiz Alves onde identificaram que o esgoto produzido pelo restaurante não recebia tratamento adequado, por meio de um biodigestor, antes do seu lançamento no mar. O estabelecimento comercial foi multado com base no Artigo 93 da Lei Estadual nº 3.467/2000. Estima-se de que a multa possa chegar a R$ 50 mil.
O restaurante também foi notificado a realizar os seguintes procedimentos: separar o efluente sanitário do esgoto da cozinha; e comprovar se o efluente tratado nos biodigestores estão dentro dos padrões estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005.
A equipe também flagrou uma pessoa tentando realizar a pintura de um barco nas pedras da orla da Urca. O responsável pela embarcação foi informado, por meio de uma notificação, de que é proibida a atividade de pintura nesse local por oferecer risco de contaminação da fauna e da flora marinha.
Durante a vistoria, foi identificada uma embarcação tipo flutuante sem motor, tendo em seu interior seis cães que ali residem com o proprietário. Ficou acertado de que o poder municipal fará o resgate desses animais e o acolhimento do responsável pela embarcação flutuante.
Os técnicos e os agentes também removeram estruturas de embarcações naufragadas; retiraram bóias sem identificação e notificaram embarcações com fundeio sem autorização.
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