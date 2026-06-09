Josemar Francisco já havia recebido cinco punições administrativas ao longo da carreiraReprodução/Redes sociais
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Falta de gás afeta condomínios em rua de Laranjeiras
Síndico critica desencontro de informações e relata transtornos enfrentados por moradores da Rua Pereira da Silva
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Nova Friburgo registrou 4,3°C e Paty do Alferes marcou 5,9°C, segundo dados do Inmet
Justiça afasta delegado responsável por investigar assassinato de empresário na Pavuna
Juíza alegou que Robinson Gomes Pereira, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), agiu por iniciativa própria e adotou uma nova linha de investigação
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