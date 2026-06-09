Vacina contra a dengue do laboratório Takeda continua sendo aplicada em adolescentes de 10 a 14 anos no Rio Divulgação
Vacina da dengue para adolescentes segue disponível no Rio
Suspensão determinada pelo Ministério da Saúde atinge apenas o imunizante do Instituto Butantan
Vacina da dengue para adolescentes segue disponível no Rio
Suspensão determinada pelo Ministério da Saúde atinge apenas o imunizante do Instituto Butantan
Icônico Monumento a Estácio de Sá é alvo de vandalismo; 'Situação recorrente', lamenta moradora
Estrutura no Aterro do Flamengo teve sua claraboia quebrada e iluminação danificada
Troca de ponto final e falta de informação deixam passageiros confusos no retorno da linha 433
Coletivos do itinerário, que também mudou de nome, começaram a partir de praça no Grajaú a partir desta terça
Às vésperas da Copa, vendas de itens com as cores do Brasil disparam no Mercadão de Madureira
Cornetas, perucas, bandeiras e camisas estão entre os produtos mais procurados pelos torcedores
Homem é morto a tiros próximo a campo de futebol em Curicica
Crime aconteceu na Rua Guaravera
Força Municipal apresenta balanço operacional em áreas de patrulhamento
Segundo os dados divulgados foram registradas 693 prisões e mais de 4.800 abordagens
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.