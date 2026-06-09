Vacina contra a dengue do laboratório Takeda continua sendo aplicada em adolescentes de 10 a 14 anos no Rio - Divulgação

Vacina contra a dengue do laboratório Takeda continua sendo aplicada em adolescentes de 10 a 14 anos no Rio Divulgação

Publicado 09/06/2026 15:02

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que acatou imediatamente a recomendação do governo federal e interrompeu apenas a aplicação do imunizante do Butantan, que vinha sendo oferecido desde fevereiro deste ano exclusivamente para profissionais de saúde.

Segundo a pasta, até a suspensão, 7.002 doses da vacina haviam sido aplicadas na capital fluminense, sem o registro de qualquer evento adverso grave. O imunizante contra a dengue do laboratório Takeda, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2024 para adolescentes de 10 a 14 anos, não sofreu qualquer restrição.

Dessa forma, a vacinação do público-alvo segue normalmente nas unidades de saúde do município, conforme as orientações vigentes da campanha contra a dengue.