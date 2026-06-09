Projeto que inclui ensino de mandarim na rede pública estadual é sancionadoDivulgação / Alerj
Projeto que inclui ensino de mandarim na rede pública estadual é sancionado
Decisão foi publicada no Diário Oficial, nesta terça-feira (9)
Projeto que inclui ensino de mandarim na rede pública estadual é sancionado
Decisão foi publicada no Diário Oficial, nesta terça-feira (9)
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