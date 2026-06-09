Projeto que inclui ensino de mandarim na rede pública estadual é sancionado - Divulgação / Alerj

Projeto que inclui ensino de mandarim na rede pública estadual é sancionadoDivulgação / Alerj

Publicado 09/06/2026 12:40

Rio - O Projeto de Lei 11.216/26, que incentiva a oferta do idioma mandarim da grade curricular da rede pública estadual do Rio, foi sancionado pelo Governo do Estado. A decisão foi publicada no Diário Oficial, nesta terça-feira (9).

De autoria das deputadas Tia Ju (Republicanos) e Dani Monteiro (PSol), a norma estabelece diretrizes para a oferta do ensino da língua como opção de itinerário formativo, condicionada à disponibilidade de vagas, recursos e ao interesse da comunidade escolar.

O conteúdo poderá ser desenvolvido de forma interdisciplinar, articulado com outras áreas do conhecimento. Para viabilizar a implementação, o Poder Executivo poderá firmar convênios, acordos de cooperação e parcerias com instituições de ensino superior, centros culturais e órgãos de cooperação internacional, com foco na capacitação de profissionais da educação, no intercâmbio pedagógico e no desenvolvimento de práticas educacionais voltadas ao ensino do mandarim.

O texto determina ainda que a implementação observe a política de valorização dos profissionais da educação, garantindo condições adequadas de trabalho, formação continuada e inserção no plano de carreira do magistério estadual.

A atuação nas atividades previstas pela lei seguirá os critérios de qualificação profissional estabelecidos pela legislação vigente. Para Tia Ju, a iniciativa se justifica pela crescente relevância da China nas relações com o Brasil, como um dos principais destinos das exportações brasileiras, importante investidor no país e parceiro no fortalecimento da cultura e da educação no Estado do Rio.

Mandarim

O mandarim é a língua oficial da China, Taiwan e um dos idiomas oficiais de Singapura, sendo o idioma com maior número de falantes nativos no mundo. Baseado no dialeto de Pequim, o Mandarim Padrão (Putonghua) é uma língua tonal usada para unificar a comunicação na China.