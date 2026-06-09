Militares encontraram uma réplica de pistola na área de mata perto do shopping - Divulgação / PMERJ

Militares encontraram uma réplica de pistola na área de mata perto do shoppingDivulgação / PMERJ

Publicado 09/06/2026 10:02

Rio - Um homem foi preso após denúncias de que estaria tentando roubar motoristas e motociclistas que passavam pela região do BarraShopping, Zona Sudoeste, na tarde desta segunda-feira (8).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizavam patrulhamento preventivo próximo à saída 4 do shopping quando foram informados por condutores sobre um indivíduo que saía de uma área de mata para abordar veículos parados no sinal.

Os agentes realizaram buscas no local e encontraram uma réplica de pistola, além de sinais de movimentação recente na vegetação. As informações foram repassadas às equipes de apoio, que montaram um cerco na região.

O homem foi localizado ao deixar a área de mata, nas proximidades da Avenida das Américas, e acabou detido pelos policiais. A equipe registrou a ocorrência na 16ª DP (Barra da Tijuca), para onde encaminhou o suspeito e material apreendido.