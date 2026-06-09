Danúbia de Souza Rangel, ex de Nem da Rocinha, deverá retornar ao regime semiaberto - Reprodução

Danúbia de Souza Rangel, ex de Nem da Rocinha, deverá retornar ao regime semiabertoReprodução

Publicado 09/06/2026 18:53

Rio - Danúbia de Souza Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, teve a prisão domiciliar revogada pela Justiça do Rio e se apresentou ao sistema penitenciário nesta terça-feira (9). Na decisão, o juiz Rafael Estrela Nóbrega determinou que ela cumpra a pena por tráfico de drogas em regime semiaberto.

Na Vara de Execuções Penais (VEP), Danúbia precisou remover a tornozeleira e foi encaminhada para uma unidade prisional para detentos que cumprem pena no semiaberto.





À época, o mesmo magistrado que agora determinou seu retorno ao sistema prisional concedeu o benefício com base na legislação que prevê prisão domiciliar para genitores de crianças menores de 12 anos. Danúbia havia obtido o benefício da prisão domiciliar em julho do ano passado , após dar à luz uma criança com Síndrome de Down poucas horas antes da chegada de policiais civis para o cumprimento de um mandado de prisão decorrente de condenação. A pena é de nove anos e quatro meses de reclusão.À época, o mesmo magistrado que agora determinou seu retorno ao sistema prisional concedeu o benefício com base na legislação que prevê prisão domiciliar para genitores de crianças menores de 12 anos.

Conhecida por alcunhas como Xerifa da Rocinha e Primeira-Dama, dentre outras, Danúbia já havia sido presa outras vezes por tráfico de drogas e associação ao tráfico e estava em liberdade desde 2024. Já Nem da Rocinha segue detido desde 2011.