Jogo do Brasil do dia 24 de junho começa às 19h - Erica Martin/Arquivo Agência O Dia

Jogo do Brasil do dia 24 de junho começa às 19hErica Martin/Arquivo Agência O Dia

Publicado 09/06/2026 10:55

Rio - O Governo do Estado decretou ponto facultativo parcial nas repartições públicas estaduais no próximo dia 24 de junho, devido à realização da partida da Seleção Brasileira na terceira rodada da Copa do Mundo. A medida foi publicada nesta terça-feira (9) no Diário Oficial.

Segundo o decreto, os órgãos estaduais terão expediente normal no período da manhã, com início das atividades às 8h, e encerramento às 15h.



A medida, no entanto, não altera o funcionamento dos serviços considerados essenciais. As unidades de saúde, como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), além das forças policiais e demais atividades que não podem sofrer interrupção como o Corpo de Bombeiros, permanecerão operando normalmente.

O Brasil estreia no campeonato no próximo sábado (13), às 19h, contra Marrocos. Posteriormente, haverá outra partida na sexta-feira (19), diante do Haiti. No entanto, o expediente seguirá normal, já que a partida começa apenas às 21h30. No dia 24, a seleção enfrenta a Escócia, às 19h.

Prefeitura também decreta ponto facultativo