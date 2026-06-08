Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo sábado (13) - Erica Martin/Arquivo Agência O Dia

Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo sábado (13)Erica Martin/Arquivo Agência O Dia

Publicado 08/06/2026 08:15 | Atualizado 09/06/2026 10:36

Rio - A Prefeitura do Rio definiu ponto facultativo a partir das 15h do dia 24 de junho devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município nesta segunda-feira (8).

O time estreia no campeonato no próximo sábado (13), às 19h, contra Marrocos. Posteriormente, haverá outra partida na sexta-feira (19), diante do Haiti. No entanto, o expediente seguirá normal, já que a partida começa apenas às 21h30.

No dia 24, o Brasil enfrenta a Escócia, às 19h. Segundo a prefeitura, a medida considera os impactos na mobilidade urbana e no sistema de transportes, bem como a necessidade de adequação do funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública municipal.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deverá divulgar em breve o expediente das unidades de saúde da rede pública municipal.

