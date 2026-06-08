Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo sábado (13)Erica Martin/Arquivo Agência O Dia
Rio terá ponto facultativo em jogo do Brasil na Copa do Mundo
Medida é válida apenas para o dia 24 de junho
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Cantor teve cordão e bracelete levados pelos criminosos
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