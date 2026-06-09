Wilson Witzel, ex-governador do Rio, anunciou pré-candidatura - Rede Social

Wilson Witzel, ex-governador do Rio, anunciou pré-candidaturaRede Social

Publicado 09/06/2026 08:53

Rio - O ex-governador Wilson Witzel lançou, nesta segunda-feira (8), sua pré-candidatura ao Governo do Estado pelo partido Democrata.

Nas redes sociais, ele comemorou a decisão: "O sistema tentou me calar. Mas juiz conhece a lei. Militar conhece a missão. E Deus conhece o meu coração. Estamos de volta. E desta vez, o Rio não vai nos parar no meio do caminho", disse.

Além disso, ele também apresentou cinco principais propostas, como segurança com tolerância zero; criação de 100 escolas cívico-militares; implementação de uma Secretaria Estadual de Capelania; a valorização dos servidores públicos; e desenvolvimento para todo o estado, não só a capital.

Relembre trajetória

Natural de Jundiaí (SP), Wilson Witzel, de 58 anos, foi defensor público no Rio antes de ingressar na magistratura federal. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Witzel venceu as eleições de 2018, com quase 60% dos votos válidos, derrotando Eduardo Paes (PSD), que neste ano disputará novamente o governo estadual.

Em agosto de 2020, Witzel foi afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob acusação de corrupção na área da saúde durante a pandemia de covid-19.

Em 2021, o Tribunal Especial Misto formado por deputados estaduais e desembargadores decidiu, por unanimidade, pelo impeachment de Witzel por crime de responsabilidade. Por conta disso, Cláudio Castro, que já ocupava o cargo desde o afastamento do então governador, foi efetivado, posição que ocupou até este ano.



