Motos dos agentes ficou caída na Avenida Mem de Sá, na LapaReprodução / Redes sociais
Agentes da Força Municipal ficam feridos em perseguição na Lapa
Guardas da divisão de elite colidiram com outro veículo
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Incêndio atinge conjunto residencial na Avenida Leopoldo Bulhões
Bombeiros atuam no local
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