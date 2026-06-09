Motos dos agentes ficou caída na Avenida Mem de Sá, na Lapa - Reprodução / Redes sociais

Motos dos agentes ficou caída na Avenida Mem de Sá, na LapaReprodução / Redes sociais

Publicado 09/06/2026 08:20

Rio - Dois agentes da Força Municipal ficaram feridos, na noite desta segunda-feira (8), durante uma perseguição do Flamengo, na Zona Sul, até a Lapa, na Zona Central. Um dos guardas da divisão de elite precisou passar por uma cirurgia na perna e segue internado em estado estável no Hospital Municipal Souza Aguiar.

Em nota, a Força Municipal informou que os agentes estavam em uma motocicleta realizando policiamento preventivo na Rua Senador Vergueiro e identificaram um homem trafegando em outra moto na contramão da via. O suspeito não obedeceu a ordem de parada e fugiu.

A perseguição aconteceu até a Avenida Mem de Sá, onde houve uma colisão entre a moto dos guardas e outro veículo. Com o impacto, a dupla caiu no chão e o alvo da abordagem fugiu.

Os dois agentes foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Um deles sofreu escoriações leves e já foi liberado, enquanto o outro foi submetido a uma cirurgia na perna.