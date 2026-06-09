Bombeiros combatem incêndio em residências na Avenida Leopoldo Bulhões - Reprodução/BDRJ

Bombeiros combatem incêndio em residências na Avenida Leopoldo BulhõesReprodução/BDRJ

Publicado 09/06/2026 07:46 | Atualizado 09/06/2026 13:33

Rio - Um incêndio atingiu um conjunto residencial na comunidade da Mandela, na Avenida Leopoldo Bulhões, em Benfica, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (9). Em imagens é possível ver grande nuvens de fumaça na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 6h40. Ainda pela manhã, equipes do quartel de Benfica realizaram o rescaldo. Não há informações sobre vítimas.