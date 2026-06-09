Bombeiros combatem incêndio em residências na Avenida Leopoldo BulhõesReprodução/BDRJ
Incêndio atinge conjunto residencial na Avenida Leopoldo Bulhões
Bombeiros atuam no local
Homem é morto a tiros próximo a campo de futebol em Curicica
Crime aconteceu na Rua Guaravera
Força Municipal apresenta balanço operacional em áreas de patrulhamento
Segundo os dados divulgados foram registradas 693 prisões e mais de 4.800 abordagens
Projeto que inclui ensino de mandarim na rede pública estadual é sancionado
Decisão foi publicada no Diário Oficial, nesta terça-feira (9)
Polícia começa a ouvir depoimentos em caso de menino internado por suspeita de envenenamento
Arthur de Mello, 11 anos, segue em estado grave após comer um bolo de chocolate
Estado é condenado a pagar indenização à família de primas mortas em operação, em Duque de Caxias
Decisão foi proferida mais de cinco anos depois do caso, que aconteceu em dezembro de 2020
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Rodrigo Maciel de Souza foi executado na Avenida Constância, no bairro Taquara
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