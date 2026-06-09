O policiamento da Força Municipal é realizado a pé, por motocicletas e viaturas - Erica Martin / Arquivo O Dia

O policiamento da Força Municipal é realizado a pé, por motocicletas e viaturas Erica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 09/06/2026 12:47

Rio - A Força Municipal da Guarda Municipal do Rio apresentou, nesta terça-feira (9), um balanço das ações realizadas desde o início do patrulhamento em áreas da cidade. Segundo os dados divulgados durante a reunião do CompStat Rio, foram registradas 693 prisões e mais de 4.800 abordagens.

De acordo com o levantamento, os agentes apreenderam e recuperaram 118 celulares, 113 motocicletas, 19 bicicletas e 15 cordões. Também foram apreendidas uma pistola, cinco réplicas de arma de fogo e 26 armas brancas.

Os números incluem operações realizadas em diferentes regiões da cidade desde março. No Jardim de Alah, na Zona Sul, onde o patrulhamento começou em 15 de março, foram registradas 88 prisões. No local, também houve a recuperação e apreensão de 19 motocicletas, sete bicicletas e dois cordões.

No eixo formado pela Rodoviária do Rio, Terminal Gentileza e Estação Leopoldina, na região central, foram contabilizadas 140 prisões. Além disso, as equipes recuperaram e apreenderam 35 celulares e 18 motocicletas, além de duas réplicas de arma de fogo.

Já na área que compreende a Avenida Presidente Vargas, o Campo de Santana, a Central do Brasil e a Cinelândia , onde o patrulhamento teve início em 29 de março, foram registradas 324 prisões. Na região, também foram apreendidos ou recuperados 58 celulares, 37 motocicletas e 10 cordões. Os agentes ainda apreenderam 16 armas brancas e três réplicas de arma de fogo.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, os locais de atuação da Força Municipal são definidos com base em análises de incidência criminal e informações produzidas pelo setor de inteligência da pasta. O policiamento é realizado a pé, por motocicletas e viaturas.