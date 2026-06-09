Motociclista atirou à queima-roupa contra Rodrigo Maciel de Souza - Reprodução / Redes Sociais

Motociclista atirou à queima-roupa contra Rodrigo Maciel de SouzaReprodução / Redes Sociais

Publicado 09/06/2026 11:55

Rodrigo ocupava a garupa de uma moto de aplicativo, na Avenida Constância, no bairro Taquara. De acordo com testemunhas, a vítima iria para uma consulta médica.

Uma câmera de segurança flagrou o autor, em uma segunda motocicleta, emparelhando com o veículo onde o homem estava. As imagens mostram Rodrigo fazendo um sinal com a mão para o executor, que atira duas vezes, ainda em cima da moto.

Veja o vídeo:

Câmera flagra execução de passageiro de moto em Duque de Caxias



Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/EOlCazZDY9 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 9, 2026

Depois dos dois primeiros disparos, o assassino desce do veículo e atira, pelo menos, mais 10 vezes contra a vítima, que já estava caída no solo. Os tiros foram direcionados à cabeça de Rodrigo.

Durante o crime, o motociclista que transportava Rodrigo consegue se abrigar. Ele não ficou ferido.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar a autoria.