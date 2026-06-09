Rodrigo ocupava a garupa de uma moto de aplicativo, na Avenida Constância, no bairro Taquara. De acordo com testemunhas, a vítima iria para uma consulta médica.
Uma câmera de segurança flagrou o autor, em uma segunda motocicleta, emparelhando com o veículo onde o homem estava. As imagens mostram Rodrigo fazendo um sinal com a mão para o executor, que atira duas vezes, ainda em cima da moto.
Veja o vídeo:
Câmera flagra execução de passageiro de moto em Duque de Caxias
Depois dos dois primeiros disparos, o assassino desce do veículo e atira, pelo menos, mais 10 vezes contra a vítima, que já estava caída no solo. Os tiros foram direcionados à cabeça de Rodrigo.
Durante o crime, o motociclista que transportava Rodrigo consegue se abrigar. Ele não ficou ferido.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar a autoria.
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