Arlindinho - Reprodução / Instagram

Arlindinho Reprodução / Instagram

Publicado 09/06/2026 10:17

Rio - O cantor Arlindinho, de 34 anos, foi vítima de um assalto na Zona Norte e teve alguns pertences levados por bandidos. O artista deu detalhes do crime, em uma publicação feita no Instagram, na manhã desta terça-feira (9), e tranquilizou os fãs ao dizer que está bem.

"Fui assaltado em Cascadura em frente ao Clube dos Sargentos. Levaram meu bracelete e esse cordão na segunda foto. Estou bem, se alguém souber notícias por favor chamar por aqui", escreveu Arlindinho, citando o tradicional clube, que fica na Avenida Ernani Cardoso.

Namorada do cantor, a atriz Erika Januza comentou: "A sua vida é o bem maior. Você é honesto, trabalhador. Deus proverá." A irmã do artista, Flora Cruz, destacou: "Dos males, o menor! O importante é você está bem, te amo." A cantora Teresa Cristina também reagiu à publicação: "Eita! A noite está diferente, se cuida".

Procurada por O DIA, a assessoria de Arlindinho informou que o crime ocorreu durante a madrugada desta terça (9), depois da apresentação dele no Beco do Rato, na Lapa. Na ocasião, o artista estava a caminho de uma confraternização da equipe do filme sobre a vida do cantor Zeca Pagodinho. Na obra, Arlindinho interpreta o próprio pai, Arlindo Cruz, que morreu em agosto de 2026, aos 66 anos.

Ainda segundo a equipe do artista, "foram levados um cordão, um pingente e uma pulseira de ouro." Apesar do susto, o artista, que deve fazer um registro de ocorrência online do ocorrido, encontra-se bem e já está em casa, em segurança.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Arlindo Domingos Da Cruz Neto (@arlindinhooficial)



À reportagem, a Polícia Civil informou que "até o momento, não houve registro de ocorrência com essas características na delegacia da região", diz a nota, que "orienta que todos os casos sejam registrados para que os envolvidos possam ser identificados e responsabilizados criminalmente".

Momentos antes do assalto, Arlindinho havia publicado nos stories registros do show que realizou no Beco do Rato, na Lapa,que contou com a participação de Teresa Cristina.

No último sábado (6), o filho de Arlindo Cruz fez o show de abertura da turnê de Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão, no estádio do Maracanã.



