Carro foi fuzilado no bairro Pantanal, em Duque de Caxias - Reprodução / Redes Sociais

Carro foi fuzilado no bairro Pantanal, em Duque de CaxiasReprodução / Redes Sociais

Publicado 09/06/2026 08:34 | Atualizado 09/06/2026 11:34

Rio - Um homem ficou ferido ao ter o carro fuzilado, na noite desta segunda-feira (8), no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo com marcas de, ao menos, 15 tiros. Depois do ataque, o automóvel colidiu com um poste no cruzamento das ruas Delgado de Carvalho com Rouget de Lisle.

O motorista foi baleado, socorrido e levado à uma unidade de saúde. Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) estiveram no local e constataram o caso.

Ainda não há informações sobre a identificação e o estado de saúde da vítima.

A 60ª DP (Campos Elíseos) investiga o crime. A Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos.