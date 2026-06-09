Publicado 09/06/2026 00:00

Ministério da Saúde suspende a vacina de dengue do Butantan após duas mortes suspeitas em 500 mil doses, sem causalidade comprovada. Suspender diante do alerta não é a ciência falhando, é a ciência funcionando. A dúvida é se a confiança pública lê precaução como rigor ou risco.

Rio e PRF passam a cruzar dados do cerco eletrônico da Civitas, que já operava há dois anos com Polícia Civil e Interpol. A tecnologia estava pronta, faltava integração entre órgãos. Boa parte da insegurança no país sobrevive menos por falta de meios do que de articulação.