Arma, drogas e rádio transmissor foram apreendidos durante a ação da PM em Duque de CaxiasDivulgação PMRJ
Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas parte do grupo foi cercado e detido.
Durante as buscas, foram apreendidos uma pistola Beretta calibre 9 mm, um carregador, 14 munições, um rádio transmissor, 315 pinos de cocaína, 110 trouxinhas de maconha, 80 pedras de crack, 40 frascos de lança-perfume e três aparelhos celulares.
Os quatro detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi registrado.
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