Arma, drogas e rádio transmissor foram apreendidos durante a ação da PM em Duque de Caxias - Divulgação PMRJ

Arma, drogas e rádio transmissor foram apreendidos durante a ação da PM em Duque de CaxiasDivulgação PMRJ

Publicado 08/06/2026 21:43

Rio - Quatro homens foram presos pela Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (8), na comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As identificações não foram divulgadas.

Segundo a PM, equipes do 15º BPM realizavam monitoramento na região quando identificaram um grupo de homens em atitude suspeita. Na ocasião, alguns deles carregavam mochilas e aparentavam estar armados.



Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas parte do grupo foi cercado e detido.



Durante as buscas, foram apreendidos uma pistola Beretta calibre 9 mm, um carregador, 14 munições, um rádio transmissor, 315 pinos de cocaína, 110 trouxinhas de maconha, 80 pedras de crack, 40 frascos de lança-perfume e três aparelhos celulares.



Os quatro detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi registrado.





