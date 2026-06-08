Corpo do terceiro-sargento Tiago Costa Gomes foi encontrado em Cabo Frio - Reprodução/ Redes Sociais

Corpo do terceiro-sargento Tiago Costa Gomes foi encontrado em Cabo FrioReprodução/ Redes Sociais

Publicado 08/06/2026 18:53

Rio - O terceiro-sargento da Polícia Militar Tiago Costa Gomes, 42 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (7), em Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio, Região dos Lagos. O agente, que era lotado no 7º BPM (São Gonçalo), foi encontrado caído entre mesas de um bar e apresentava marcas de disparos de arma de fogo.

De acordo com a Policia Militar, equipes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionadas para verificar uma denúncia de homicídio na Rua Castro Alves, no bairro Nova Califórnia. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o policial já sem vida. No entorno, foram encontradas diversas cápsulas de fuzil calibre 5.56, que foram recolhidas para perícia.

A área foi isolada para o trabalho dos peritos da Polícia Civil. Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML).

Um telefone celular que estava com o policial foi apreendido e poderá auxiliar nas investigações.

A investigação está em andamento na 126ª DP (Cabo Frio). Agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias dos fatos e identificar a autoria do crime. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do militar. Ainda não há informações sobre o sepultamento dele.