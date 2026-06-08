Renan foi autuado em flagrante por maus-tratos contra animais. - Reprodução/Polícia Civil

Renan foi autuado em flagrante por maus-tratos contra animais.Reprodução/Polícia Civil

Publicado 08/06/2026 20:38 | Atualizado 08/06/2026 20:38

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (8) acusado de maus-tratos contra um gato em Bento Ribeiro, na Zona Norte. O criminoso, identificado como Renan Lopes de Siqueira, foi localizado por policiais civis da 30ª DP (Marechal Hermes) após a divulgação de imagens que mostravam a agressão ao animal.

O caso aconteceu na Praça Amizade e Fé, conhecida como Praça do Rala Coco. Segundo as investigações da Polícia, a denúncia partiu de um vídeo nas redes sociais que mostra Renan, que está em um grupo de pessoas, sendo incentivado a lançar o gato para o alto, com frases como "joga pro alto". A partir das imagens, os agentes iniciaram diligências para identificar o autor da agressão e localizar o animal.

Após buscas realizadas ao longo da madrugada e da manhã desta segunda-feira, os policiais encontraram o gato com vida na Rua Mário Mota, também em Bento Ribeiro. Moradores da região apontaram Renan como responsável pelas agressões.

O criminoso foi localizado em casa, onde estava dormindo. Durante a abordagem, ele confessou ter praticado o ato e foi conduzido à delegacia, onde acabou autuado em flagrante por maus-tratos contra animais.

O gato foi resgatado e encaminhado para atendimento veterinário. De acordo com o laudo pericial, o animal apresentava lesões compatíveis com quadro traumático, incluindo ferimentos dolorosos nas regiões torácica e pélvica, além de uma lesão cutânea na região do queixo. A denúncia inicial foi feita por uma protetora de animais. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

A pena para maus-tratos a cães e gatos pode chegar a cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda de animais.