Arthur de Mello da Silva está internado em estado grave - Divulgação

Arthur de Mello da Silva está internado em estado graveDivulgação

Publicado 08/06/2026 19:51 | Atualizado 08/06/2026 20:24

DIA, ela contou que semanas antes de o menino ser internado após comer um bolo de chocolate, ele chegou a ser suspenso da escola por causa de uma briga com outro aluno. Rio - A mãe de Arthur de Mello da Silva, de 11 anos, Lindiane da Silva, não acredita que o filho tenha recebido um bolo envenenado de algum desconhecido na rua, mas que o responsável seja alguém conhecido do menino. Em entrevista ao, ela contou que semanas antes de o menino ser internado após comer um bolo de chocolate, ele chegou a ser suspenso da escola por causa de uma briga com outro aluno.

Lindiane lembra ainda que recentemente conversou com o filho sobre aceitar coisas de estranhos na rua. "Teve um dia que eu levei ele para a escola e fui conversando sobre não aceitar nada de ninguém, pois tem muita gente ruim. Aí ele me perguntou se não poderia aceitar nem dinheiro. Respondi que nem dinheiro poderia", lembrou.



A mãe de Arthur disse que vai comparecer à 64ª DP (São João de Meriti) para tentar mais informações sobre o andamento das investigações. Lindiane conta ainda que não foi ouvida pelos investigadores e espera que o caso seja solucionado o quanto antes. "Eu quero que a justiça seja feita. Eu, mais do que ninguém, quero a cura do meu filho", disse.



A criança passou o último fim de semana de maio na casa da mãe para comemorar o aniversário da avó. Na última segunda-feira (1º), ele foi para a escola e, em seguida, para a residência do pai, onde comeu o bolo supostamente envenenado. O alimento estava dentro de sua mochila.



Arthur está internado desde o dia 1º, quando comeu o alimento. Atualmente ele está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada, para dar seguimento ao tratamento especializado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), seu estado de saúde é considerado grave.



Familiares querem saber como e onde a criança conseguiu o bolo de chocolate, pois esse sabor não seria o mesmo entregue na festa de aniversário da avó.

A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos médicos para esclarecer as circunstâncias do caso do Arthur.

