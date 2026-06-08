Arthur de Mello da Silva está internado em estado graveDivulgação
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Pouco antes de comer o bolo de chocolate, Arthur de Mello se envolveu em uma briga na escola e foi suspenso
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