Arthur de Mello da Silva está internado no Hospital Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu. A situação é graveReginaldo Pimenta
Polícia investiga caso suspeito de envenenamento de criança em São João de Meriti
Arthur de Mello da Silva, de 11 anos, está internado em estado grave depois de comer um bolo de chocolate
MP e Leniel Borel pedem anulação do julgamento de Monique Medeiros; defesa de Jairinho quer novo júri
Pai de Henry e Ministério Público apontam irregularidades na condução dos quesitos apresentados aos jurados
Quatro pessoas são presas com arma e drogas em Duque de Caxias
Suspeitos foram detidos após tentarem fugir de uma abordagem da Polícia Militar no Corte Oito
Homem é preso após arremessar gato para o alto em Bento Ribeiro
Animal foi resgatado com lesões e encaminhado para atendimento veterinário
Mãe de menino internado por suspeita de envenenamento não acredita em envolvimento de estranho
Pouco antes de comer o bolo de chocolate, Arthur de Mello se envolveu em uma briga na escola e foi suspenso
Alzirão é cancelado faltando menos de uma semana para a Copa
Tradicional festa da Tijuca não acontecerá durante o Mundial de 2026; organização cita exigências dos órgãos públicos e questões de segurança
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