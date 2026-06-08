Arthur de Mello da Silva está internado no Hospital Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu. A situação é grave - Reginaldo Pimenta

Arthur de Mello da Silva está internado no Hospital Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu. A situação é graveReginaldo Pimenta

Publicado 08/06/2026 10:53

Rio - A Polícia Civil investiga um caso suspeito de envenenamento ocorrido na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Arthur de Mello da Silva, de 11 anos, está internado em estado grave depois de comer um bolo de chocolate.

A criança passou o último fim de semana de maio na casa da mãe para comemorar o aniversário da avó. Na última segunda-feira (1º), ele foi para a escola e, em seguida, para a residência do pai, onde comeu o bolo supostamente envenenado. O alimento estava dentro de sua mochila.

Na noite do mesmo dia, Arthur começou a passar mal, precisando ser levado ao Hospital Municipal de São João de Meriti. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ele chegou em estado grave, irresponsivo e em parada cardiorrespiratória. O atendimento inicial teve o objetivo de estabilizá-lo, sendo submetido a intubação.

Após estabilização, a criança foi transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Infantil de Éden, na mesma cidade, para internação hospitalar. Lá, realizou exames laboratoriais e de imagem.

Na última terça-feira (2), o menino deu entrada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, também na Baixada, para dar seguimento ao tratamento especializado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), seu estado de saúde é considerado grave.

Familiares desejam saber como e onde a criança conseguiu o bolo de chocolate, pois esse sabor não seria o mesmo entregue na festa de aniversário da avó.

O caso é investigado pela 64ª DP (São João de Meriti). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar os fatos.

A Prefeitura de São João de Meriti destacou que o atendimento ao menino fora acompanhado em conjunto com serviço social, sendo notificado ao Conselho Tutelar e Polícia Militar.