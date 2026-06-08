Evento no Alzirão em 2018 - Reprodução / Instagram

Evento no Alzirão em 2018Reprodução / Instagram

Publicado 08/06/2026 19:16 | Atualizado 08/06/2026 20:41

Um dos símbolos mais tradicionais das Copas do Mundo no Rio de Janeiro não vai sair do papel em 2026. A organização do Alzirão confirmou nesta segunda-feira (8) o cancelamento das festividades que estavam previstas para acontecer na Rua Alzira Brandão, na Tijuca, durante os jogos da Seleção Brasileira.

Conhecido por reunir milhares de torcedores da Zona Norte e de diversas regiões da cidade, o Alzirão havia anunciado o retorno das comemorações após ficar sem realizar eventos na Copa de 2022 . A programação previa apresentações gratuitas de grupos de pagode como Revelação, Clareou e Bom Gosto, além da tradicional decoração da rua e transmissão das partidas do Brasil.

Em comunicado oficial, os organizadores afirmaram que a realização do evento se tornou inviável após as análises técnicas dos órgãos responsáveis.

"Após as análises finais, os órgãos públicos competentes concluíram que não seria possível realizar o evento dentro dos padrões exigidos. Em qualquer decisão dessa natureza, a integridade, a segurança e o bem-estar do público devem vir em primeiro lugar", informou a organização.

A nota destaca ainda o valor histórico e afetivo da festa para os torcedores cariocas.

"Agradecemos o apoio e o entusiasmo de todos que acompanharam o projeto. O Alzirão faz parte da memória afetiva de gerações de torcedores e seguirá ocupando um lugar especial na história das Copas do Mundo", conclui o texto.

A decisão frustrou moradores e frequentadores da tradicional festa, que há décadas transforma a Rua Alzira Brandão em um dos principais pontos de encontro para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira.

Onde assistir aos jogos do Brasil no Rio

Apesar do cancelamento do Alzirão, os torcedores terão diversas alternativas espalhadas pela cidade durante a Copa do Mundo de 2026. Em Copacabana, a Arena Copacabana montará telões e receberá shows gratuitos de artistas como Arlindinho, Suel, Thiago Martins e Pretinho da Serrinha. No Centro do Rio, a Arena Passeio, no Passeio Público, promoverá transmissões das partidas acompanhadas por rodas de samba e apresentações musicais. Também na região central, o Circo Voador realizará o evento Golearte, com telão de LED, atrações culturais e programação especial durante os jogos da Seleção.

Na Zona Sul, a Arena Cardosão, em Laranjeiras, terá eventos com música ao vivo e transmissão das partidas. Já na Barra da Tijuca, a Arena Itanhangá reunirá shows de samba e pagode ao longo do torneio. O Baródromo, tradicional reduto do samba na Praça da Bandeira, também confirmou transmissões dos jogos em telão e rodas de samba após as partidas do Brasil.

Fora da capital, o Caminho Niemeyer, em Niterói, receberá a Fan Fest "Energia para Torcer", que terá telão e shows de nomes como Thiaguinho, Ludmilla e Ferrugem. A expectativa é que esses espaços absorvam parte do público que tradicionalmente lotava o Alzirão durante as Copas do Mundo.