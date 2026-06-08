Fabio Peres do Nascimento foi morto a tiros na Rua Honório, em Todos os Santos - Reprodução/Redes sociais

Fabio Peres do Nascimento foi morto a tiros na Rua Honório, em Todos os SantosReprodução/Redes sociais

Publicado 08/06/2026 17:16 | Atualizado 09/06/2026 09:42





De acordo com as imagens, o crime aconteceu por volta das 1h58 desta segunda-feira (8). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) analisa as gravações e ouve testemunhas para identificar e prender os responsáveis. Até o momento, ninguém foi preso.



Nas redes sociais, moradores de Todos os Santos demonstraram preocupação com o aumento da violência na região, especialmente com os frequentes assaltos a pedestres e motoristas. "Assalto toda hora nesse trecho. Fui assaltado há uns dois meses um pouco acima dessa rua. Detalhe, havia uma viatura baseada ali próximo", escreveu um morador. Outro comentou: "Rua Honório e Rua Basílio disputam o título de rua mais perigosa do Cachambi". Uma terceira pessoa lamentou a situação: "Onde vamos parar? Nosso bairro está abandonado".



Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionadas para a ocorrência, mas encontraram Fabio já sem vida, caído no chão. Testemunhas relataram que criminosos em uma motocicleta efetuaram os disparos e roubaram uma bolsa que estava com a vítima. Rio - Imagens de uma câmera de segurança na Rua Honório, em Todos os Santos, Zona Norte do Rio, flagraram o momento em que dois criminosos em uma motocicleta abordaram Fabio Peres do Nascimento, de 42 anos, e seu filho, de 15 anos. Segundo informações iniciais, os suspeitos tentaram assaltar as vítimas e, durante a ação, Fabio foi baleado e morreu no local De acordo com as imagens, o crime aconteceu por volta das 1h58 desta segunda-feira (8). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) analisa as gravações e ouve testemunhas para identificar e prender os responsáveis. Até o momento, ninguém foi preso.Nas redes sociais, moradores de Todos os Santos demonstraram preocupação com o aumento da violência na região, especialmente com os frequentes assaltos a pedestres e motoristas. "Assalto toda hora nesse trecho. Fui assaltado há uns dois meses um pouco acima dessa rua. Detalhe, havia uma viatura baseada ali próximo", escreveu um morador. Outro comentou: "Rua Honório e Rua Basílio disputam o título de rua mais perigosa do Cachambi". Uma terceira pessoa lamentou a situação: "Onde vamos parar? Nosso bairro está abandonado".Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionadas para a ocorrência, mas encontraram Fabio já sem vida, caído no chão. Testemunhas relataram que criminosos em uma motocicleta efetuaram os disparos e roubaram uma bolsa que estava com a vítima.

O corpo de Fabio deverá ser sepultado no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte. O horário ainda não foi definido.



Procurada para comentar o aumento da violência na região e informar se houve reforço no policiamento, a Polícia Militar ainda não respondeu.