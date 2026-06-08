A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Arquivo / Agência O Dia

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o casoArquivo / Agência O Dia

Publicado 08/06/2026 10:53

Rio - Um motociclista foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (8) na Rua Honório, em Todos os Santos, na Zona Norte. Fabio Peres do Nascimento estava com o filho, de 15 anos, na garupa no momento dos disparos, mas ele não ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionadas para ocorrência, mas já encontraram o homem sem vida, caído no chão. Segundo testemunhas, criminosos que estavam em outra motocicleta atiraram e roubaram uma bolsa que estava com o motociclista.



A área precisou ser isolada para a realização da perícia. A ocorrência foi registrada na 23ª DP (Méier) e encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.