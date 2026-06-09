Fuzil apreendido durante a operação 'Barricada Zero', nesta terça (9) - Reprodução / PMERJ

Fuzil apreendido durante a operação 'Barricada Zero', nesta terça (9)Reprodução / PMERJ

Publicado 09/06/2026 07:21

Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá) realizaram, na manhã desta terça-feira (9), mais uma etapa da operação "Barricada Zero" no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte. Segundo a corporação, os agentes desobstruíram vias, apreenderam um fuzil, rádios transmissores e drogas. Além de remover os entulhos, a ação também buscou reprimir o roubo de cargas e recuperar veículos roubados.

Na ação, os PMs detiveram dois suspeitos no Parque Esperança. De acordo com a ocorrência, a dupla tentou se desfazer de uma pistola e de um simulacro de fuzil ao notar a aproximação das equipes. O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

Uma UPA que atende a região precisou suspender atividades externas e visitas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Já a Secretaria Municipal de Educação informou que, na região do Complexo do Chapadão, as escolas atenderam presencialmente.