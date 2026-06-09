Loja de Joelma Souza apostou em produtos que unem a Copa e o São João - Érica Martin

Loja de Joelma Souza apostou em produtos que unem a Copa e o São JoãoÉrica Martin

Publicado 09/06/2026 14:19

Rio – A poucos dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, a alta expectativa pela comercialização de camisas, bandeirinhas e outros adereços com as cores do país se concretizou entre os comerciantes no Mercadão de Madureira, na Zona Norte, principalmente após a divulgação dos convocados para a Seleção. Nesta terça-feira (9), O DIA esteve no local para sentir o clima da festa (e das vendas).

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Segundo a vendedora Joelma Souza, de 52 anos, muitos itens em verde e amarelo já se esgotaram, incluindo aqueles que pegaram uma "carona" no período de festejos juninos.

“A Copa movimentou muito a loja [Sapekinha Bazar]. Tem vários produtos que já zeraram, como as bandeiras de ‘caipira’ com as cores do Brasil, que foi um item que saiu muito por causa das festas juninas no mesmo período. Hoje, o que sobraram são os fitilhos, as cornetinhas e as bandeiras grandes. A gente fez essa programação bem antes da data dos jogos, para atrair esse cliente que chegou procurando outros produtos, mas quando vê se interessa. Tudo a partir de R$ 2,90”, explica.

De acordo com a vendedora, houve um aumento expressivo nas vendas: “Está quase 100%, antes era só ‘pingadinho’, mas com a aproximação todo mundo quer garantir a bandeira, né?”.

Já na loja Casa Alternativa, as vendedoras Jaqueline Guimarães, de 53 anos, e Lorraine Santos, de 23, fizeram uma força tarefa para atender as filas que se formavam por quem quer garantir os descontos.

“Hoje, só dá Brasil! O que mais tem saído aqui são as cornetas, bandeirinhas e perucas verde e amarelas, tanto que já está em falta. Sai muito também as bandeiras de corpo inteiro, onde o pessoal enfia os braços”, comenta Lorraine.

Jaqueline revela, por sua vez, que a loja já vendeu 80% dos itens de torcida, e que as promoções impulsionaram ainda mais: “Já chegou em 80%, porque no Pix tem desconto, e aí o pessoal vem", diz ela, que mostrou a quantidade de caixas com os itens comemorativos.

Já o fundador da Sport Manero, Rosemberg Chacon, de 66 anos, comenta que os produtos mais badalados são as camisas: “As vendas aumentaram muito, especialmente dessas camisas quem são ‘metade’ da Seleção e do time do coração do cliente. Tem Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, só escolher.”

“Elas aproveitam para torcer para o Brasil e para o time favorito, porque a gente está no meio do campeonato brasileiro. Somos a única loja em todo o Mercadão com esse produto” detalha Rosemberg.

Ao longo do Mercadão, é possível ver outros produtos que remetem à Seleção, entre eles chapéus, copos, balões, pipas, biquínis e chinelos, a partir de R$ 3. Na loja Toca do Paraíso, por exemplo, os vendedores formaram a bandeira com elásticos de cabelo de cetim das cores azul, amarelo e branco - uma maneira criativa de incentivar as vendas entre o público feminino.

O Mercadão fica na Avenida Ministro Edgard Romero, 239, em Madureira, e abre de segunda ao sábados, das 7h às 18h30.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro