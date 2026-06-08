Foram registradas 42 reações dentre as 500 mil pessoas que tomaram a vacina da dengue produzida pelo ButantanFoto: Divulgação
Ministério da Saúde suspende preventivamente vacina contra a dengue do Butantan
Pasta recomendou que haja um acompanhamento das pessoas imunizadas nas últimas três semanas para identificar se houve reações nesse grupo
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