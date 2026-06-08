Próximo feriado nacional será no dia 7 de setembroReprodução/internet
Neste ano, restam somente mais seis datas em todo o país, sendo que cinco delas podem ser estendidas, garantindo novos períodos de pausa. O próximo feriado nacional acontece em 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, que cai em uma segunda-feira e pode render folga prolongada para quem não trabalha nos fins de semana.
Vale lembrar que, mesmo nos dias oficiais de descanso, nem todos os profissionais são dispensados. A legislação permite o funcionamento de atividades consideradas essenciais, como saúde, segurança, utilidade pública, logística, transporte, alimentação e abastecimento. Quem fizer parte desse grupo tem direitos garantidos por lei, como remuneração em dobro ou folga posterior.
- 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira);
- 2 de novembro, Finados (segunda-feira);
- 15 de novembro, Proclamação da República (domingo);
- 20 de novembro, Dia da Consciência Negra (sexta-feira);
- 25 de dezembro, Natal (sexta-feira).
28 de outubro, Dia do Servidor Público (quarta-feira);
24 de dezembro, véspera de Natal (após 13h) (quinta-feira);
31 de dezembro, véspera de Ano Novo (após 13h) (quinta-feira).