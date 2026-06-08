Decisão de Nunes Marques é liminar e será submetida ao referendo do plenário da CorteValter Campanato / Agência Brasil
Nunes Marques suspende pesquisa da AtlasIntel que aponta queda de Flávio Bolsonaro
Ministro entendeu que há 'suspeitas de indução ao eleitor' nas perguntas formuladas pelo instituto
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