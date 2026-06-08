Caso foi na Rua Edu Chaves, no Jardim Aeroporto III - Reprodução / Google Street View

Caso foi na Rua Edu Chaves, no Jardim Aeroporto IIIReprodução / Google Street View

Publicado 08/06/2026 12:32

Um homem, identificado como Walter Rosa de Jesus, de 61 anos, foi preso, neste domingo (7), por matar o vizinho, de 22, com um tiro na cabeça, após ficar irritado com o barulho da moto da vítima, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a arma usada no crime havia sido furtada em 1994.

No local, os agentes encontraram a vítima, Evaristo Marques da Silva, caída no chão, com ferimentos na cabeça. Ele recebeu socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os policiais localizaram Walter caminhando em uma via próxima. Ele apresentava escoriações na cabeça e afirmou ter sido agredido por um grupo de pessoas por causa da discussão sobre o barulho da moto.

Os militares encontraram munições de calibre 38 em diferentes cômodos da casa de Walter. Nos registros, os agentes descobriram que o revólver usado no crime tinha registro de furto, feito há mais de 30 anos. O caso ocorreu na Rua Edu Chaves, no Jardim Aeroporto III.

Ele acabou autuado em flagrante por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e receptação.