Agente, que estava de folga, passava pelo local com a mulher quando percebeu a ação criminosa - Reprodução / Redes sociais

Agente, que estava de folga, passava pelo local com a mulher quando percebeu a ação criminosaReprodução / Redes sociais

Publicado 08/06/2026 09:50

Um policial militar foi baleado, na tarde deste domingo (7), ao tentar impedir um assalto no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os criminosos abordaram duas pessoas.

O agente, que estava de folga, passava pelo local com a mulher quando percebeu a ação criminosa. Os suspeitos atiraram contra o policial, que foi atingido por cinco disparos, sendo dois no abdômen, um no braço direito e um em cada perna.

O homem recebeu atendimento no Hospital Albert Einstein e precisou passar por cirurgia. O estado de saúde dele não foi atualizado. Um dos criminosos acabou detido e encaminhado à delegacia da região.