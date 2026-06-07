Cota para pesca de tainha no Brasil é de 8.168 toneladas Brenda Uliano/Mapa
Pesca de tainha na modalidade arrasto de praia está suspensa
Medida foi tomada após país atingir limite de 90% da cota para 2026
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Inmet emite alerta para tempestade no Sul na madrugada desta segunda-feira
Segundo órgão, a previsão é de ventos intensos e queda de granizo
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