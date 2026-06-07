Alckmin afirmou aviação global enfrenta desafios que nenhum país resolve sozinho Reprodução / X
Alckmin diz que avião no Brasil não é 'luxo', é 'necessidade'
Vice-presidente discursou em evento da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) no Rio
Pesca de tainha na modalidade arrasto de praia está suspensa
Medida foi tomada após país atingir limite de 90% da cota para 2026
Inmet emite alerta para tempestade no Sul na madrugada desta segunda-feira
Segundo órgão, a previsão é de ventos intensos e queda de granizo
Parada do Orgulho LGBT+ reúne multidão na Avenida Paulista e alerta para a importância do voto
Evento contou com a participação de artistas como Pabllo Vittar, Urias, Gloria Groove, Pepita, Diego Martins, Jup do Bairro, Melody e MC Soffia
Entidades repudiam prisão de jornalista perseguido por Zambelli
Decisão é do Juizado Especial Criminal do Foro de Barra Funda, em São Paulo
Influenciador bate Porsche e fere duas pessoas em São Paulo
Veículo de Fábio Giga é avaliado em R$ 1 milhão
Golpes virtuais ligados à Copa do Mundo quase dobram em 2026, aponta levantamento
Pesquisa mostra que 34% dos brasileiros caíram em fraudes relacionadas ao tema
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.