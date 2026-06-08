Equipes de busca localizaram o menino dentro da estrutura de esgoto, já sem sinais vitais - Divulgação / PMPI

Equipes de busca localizaram o menino dentro da estrutura de esgoto, já sem sinais vitaisDivulgação / PMPI

Publicado 08/06/2026 08:52

Um menino, de 2 anos, foi encontrado morto dentro de uma estrutura de esgoto nos fundos do quintal da própria casa, em Jacobina do Piauí, a cerca de 440 km de Teresina. A Polícia Militar aponta que a principal suspeita é de afogamento.

A criança, que havia desaparecido durante o sábado (6), mobilizou familiares, vizinhos e moradores em buscas pela cidade. Horas depois, equipes de busca localizaram o menino dentro da estrutura de esgoto, já sem sinais vitais.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia, que deverá apontar as circunstâncias e as possíveis causas da morte. Até o momento, não há informações sobre como a criança chegou ao local. A Polícia Civil também esteve no local.