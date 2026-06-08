Equipes de busca localizaram o menino dentro da estrutura de esgoto, já sem sinais vitaisDivulgação / PMPI
Menino de 2 anos é encontrado morto em esgoto no Piauí
Polícia apura as circunstâncias da morte
Menino de 2 anos é encontrado morto em esgoto no Piauí
Polícia apura as circunstâncias da morte
Pesca de tainha na modalidade arrasto de praia está suspensa
Medida foi tomada após país atingir limite de 90% da cota para 2026
Inmet emite alerta para tempestade no Sul na madrugada desta segunda-feira
Segundo órgão, a previsão é de ventos intensos e queda de granizo
Parada do Orgulho LGBT+ reúne multidão na Avenida Paulista e alerta para a importância do voto
Evento contou com a participação de artistas como Pabllo Vittar, Urias, Gloria Groove, Pepita, Diego Martins, Jup do Bairro, Melody e MC Soffia
Entidades repudiam prisão de jornalista perseguido por Zambelli
Decisão é do Juizado Especial Criminal do Foro de Barra Funda, em São Paulo
Influenciador bate Porsche e fere duas pessoas em São Paulo
Veículo de Fábio Giga é avaliado em R$ 1 milhão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.