Viação Anchieta ainda não tem balanço do prejuízo - Divulgação / CBMMG

Viação Anchieta ainda não tem balanço do prejuízoDivulgação / CBMMG

Publicado 08/06/2026 10:03

Um incêndio atingiu uma garagem de ônibus em Belo Horizonte, Minas Gerais, na tarde deste domingo (7). Por causa das chamas, 27 coletivos da Viação Anchieta ficaram totalmente destruídos.

Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, no bairro Dom Cabral, às 13h15. Segundo a corporação, 23 militares atuaram em 12 frentes de combate ao fogo.

No momento do incêndio, três funcionários (um segurança, um eletricista e um mecânico) estavam na garagem. De acordo com os empregados, as chamas tiveram início em uma mata próxima ao terreno e avançaram até o estacionamento dos ônibus.

Não há impacto para os passageiros que utilizam o sistema de ônibus nesta segunda-feira (08) Divulgação / CBMMG

A Viação Anchieta afirmou, em nota, que ainda está apurando as causas do incidente, e não confirmou o valor do prejuízo financeiro com a perda dos veículos.

"Informamos que a empresa está apurando os fatos relacionados ao incidente ocorrido em nossa garagem. Neste momento, as informações ainda estão sendo levantadas e analisadas pelas equipes responsáveis e autoridades competentes."

A Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob), órgão da prefeitura de Belo Horizonte, declarou que a frota reserva entrou em operação nas linhas atingidas e que não há impacto para os passageiros que utilizam o sistema de ônibus nesta segunda-feira (08).

"Cabe destacar que o transporte coletivo da capital funciona em modelo consorciado. Nesse formato, compete ao consórcio operador, representado pelo SetraBH, assegurar o cumprimento dos quadros de horários e a regularidade da operação, utilizando, quando necessário, a frota reserva e promovendo o remanejamento de veículos entre as empresas integrantes do consórcio para garantir o atendimento aos usuários", diz a nota.

A Polícia Civil investiga as causas do incêndio.