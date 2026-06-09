Equipes passaram pelo local desde domingo realizando intervenções mas sem sucesso - Arquivo pessoal/Márcio Belz

Equipes passaram pelo local desde domingo realizando intervenções mas sem sucessoArquivo pessoal/Márcio Belz

Publicado 09/06/2026 17:20 | Atualizado 09/06/2026 17:43

Rio - Moradores da Rua Pereira da Silva, em Laranjeiras, Zona Sul, sofrem com a interrupção do abastecimento de gás. Desde o final de semana, técnicos da Naturgy tentam resolver o problema que, segundo a concessionária, foi causado por uma instalação irregular de aquecedor de água.

Síndico de um dos prédios afetados, Márcio Belz reclamou da falta de informações claras sobre o problema que causa a demora do restabelecimento do serviço. "É uma esculhambação o que a gente está vendo. Cada equipe fala uma coisa diferente e ninguém consegue dizer quando o gás vai voltar", criticou.



Segundo Belz, equipes técnicas e terceirizadas passam pelo local desde domingo realizando intervenções e testes na rede. No entanto, os moradores continuaram sem uma previsão concreta para a normalização do abastecimento.



"Ontem já não tinha mais ninguém trabalhando aqui. Depois chegam outras equipes, fazem testes e dizem que ainda estão procurando o problema. Enquanto isso, os moradores seguem sem gás", relatou.



O síndico afirma que a situação afeta não apenas seu condomínio, mas diversos prédios da região. Moradores chegaram a percorrer a rua em busca de informações e constataram que o problema se estende a outros imóveis.



"Minha filha foi de prédio em prédio perguntando e descobriu que vários condomínios estão na mesma situação. O problema não é isolado", disse.



Além da interrupção do serviço, Belz reclama da falta de comunicação entre as equipes responsáveis pelo atendimento.



"Eles aparecem com uniformes diferentes, cada um dá uma informação. Um técnico dizia que a ordem de serviço estava encerrada; outro falou que ainda estava aberta. Fica difícil confiar quando ninguém sabe explicar exatamente o que está acontecendo."



Enquanto aguardam a solução do problema, moradores seguem sem saber quando poderão voltar a utilizar normalmente chuveiros, fogões e aquecedores. Para Márcio Belz, a principal cobrança neste momento é por transparência.



"As pessoas conseguem compreender um problema técnico. O que elas não conseguem aceitar é ficar dias sem gás e sem receber uma informação clara sobre o que está acontecendo", concluiu.



Em nota, a Naturgy informou que a instalação irregular de aquecedor realizada por um cliente da própria rua teria causado a entrada de água na rede de gás da região.



"Sobre a interrupção temporária do abastecimento na Rua Pereira da Silva, em Laranjeiras, a Naturgy informa que verificou que um cliente desta rua efetuou a instalação irregular do aquecedor de gás do banheiro, o que gerou a entrada de água na rede de gás da região. No momento, técnicos trabalham para restabelecer o abastecimento o mais breve possível", informou a concessionária.



A empresa ressaltou ainda que instalações de equipamentos a gás devem ser realizadas por profissionais credenciados e disponibilizou o telefone de emergência 0800 024 0197 para atendimento aos clientes.