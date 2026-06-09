Baixas temperaturas foram registradas em Nova Friburgo e Paty do Alferes na manhã desta terça-feiraReprodução/ Redes Sociais
Em Nova Friburgo, os termômetros marcaram 4,3°C durante a madrugada. Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens que mostram o congelamento de água em pontos do Pico da Caledônia, um dos locais mais elevados da região.
As baixas temperaturas refletem a atuação de uma massa de ar frio que vem influenciando o tempo em diversas regiões do estado. A tendência é de manhãs geladas, especialmente em áreas de serra e vales, onde os termômetros costumam registrar os menores índices.
Com a proximidade do inverno, que começa oficialmente no dia 20 de junho, municípios serranos e do interior fluminense seguem registrando temperaturas típicas da estação.
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