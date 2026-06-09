Baixas temperaturas foram registradas em Nova Friburgo e Paty do Alferes na manhã desta terça-feira - Reprodução/ Redes Sociais

Baixas temperaturas foram registradas em Nova Friburgo e Paty do Alferes na manhã desta terça-feiraReprodução/ Redes Sociais

Publicado 09/06/2026 16:39

Rio - A pouco mais de uma semana do início do inverno, duas cidades do Rio amanheceram, nesta terça-feira (9), entre as localidades com as menores temperaturas no Brasil. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Nova Friburgo, na Região Serrana, e Paty do Alferes, no Sul Fluminense, registraram os menores índices do estado.



Em Nova Friburgo, os termômetros marcaram 4,3°C durante a madrugada. Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens que mostram o congelamento de água em pontos do Pico da Caledônia, um dos locais mais elevados da região.

Já em Paty do Alferes, a temperatura mínima registrada foi de 5,9°C, colocando o município entre os mais frios do país no levantamento divulgado pelo Inmet.



As baixas temperaturas refletem a atuação de uma massa de ar frio que vem influenciando o tempo em diversas regiões do estado. A tendência é de manhãs geladas, especialmente em áreas de serra e vales, onde os termômetros costumam registrar os menores índices.



Com a proximidade do inverno, que começa oficialmente no dia 20 de junho, municípios serranos e do interior fluminense seguem registrando temperaturas típicas da estação.





