Linha 439 - Érica Martin/Agência O Dia

Linha 439 Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 03/07/2026 20:23 | Atualizado 03/07/2026 20:44

Rio - Moradores de Vila Isabel e da Grande Tijuca voltam a contar, a partir deste domingo (5), com mais uma opção de ligação direta com a Zona Sul. A antiga linha 439 será retomada e, nesta fase inicial, passará a circular com a numeração LECD 154, ligando Vila Isabel ao Leblon, via Rio Comprido e Túnel Rebouças.



O serviço será operado com ônibus novos, equipados com ar-condicionado, acessibilidade para pessoas com deficiência e a nova identidade visual do Sistema Rio. Ao todo, estão previstas 34 viagens diárias.



O itinerário começa na Praça Barão de Drumond, em Vila Isabel, e passa pelos bairros da Tijuca, Rio Comprido, Jardim Botânico e Gávea até o Leblon. A linha era uma das principais opções de transporte para moradores da região que se deslocam até a Zona Sul e estava fora de operação desde o início do ano.



Segundo a prefeitura, a reativação integra o processo de reorganização da rede municipal de ônibus após a saída das empresas Real Auto Ônibus e Vila Isabel, que tiveram as operações interrompidas por problemas na prestação do serviço. Desde então, as linhas afetadas vêm sendo gradualmente reassumidas por empresas do consórcio Intersul.



Retomada começou em junho

A volta da antiga 439 faz parte de um cronograma de recuperação das linhas que atendem Vila Isabel e bairros vizinhos. Em junho, o município apresentou uma nova frota de ônibus para viabilizar o retorno gradual de serviços considerados essenciais para a região.



Já voltaram a circular as linhas 433 (Vila Isabel x Siqueira Campos) e 463 (São Cristóvão x Copacabana). A próxima a ser reativada será a 222 (Grajaú x Gamboa), com retorno previsto para 19 de julho.