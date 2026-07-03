Ação da DRF terminou com dois presos e a apreensão de entorpecentes - Divulgação PCRJ

Ação da DRF terminou com dois presos e a apreensão de entorpecentes Divulgação PCRJ

Publicado 03/07/2026 20:11

Rio - Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (3), na comunidade do Inferninho, em Niterói, na Região Metropolitana. Na ação, foram apreendidos 189 pinos de cocaína, 216 sacolés de maconha, 103 porções de haxixe, 104 pedras de crack, além de dinheiro em espécie, celulares e rádios transmissores.



Segundo a Polícia Civil, as investigações identificaram a atuação da dupla na comunidade. Após um trabalho de monitoramento, os agentes localizaram os suspeitos e efetuaram a prisão.



Os dois foram encaminhados à sede da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.