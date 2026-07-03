Silvio Romero dos Santos Caetano foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por violência doméstica - Divulgação PCRJ

Silvio Romero dos Santos Caetano foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por violência domésticaDivulgação PCRJ

Publicado 03/07/2026 20:05

Rio - Um homem foi detido por agredir a ex-companheira e incendiar a cama do casal, nesta quinta-feira (2), em Magé, Baixada Fluminense. O suspeito, identificado como Silvio Romero dos Santos Caetano, foi alvo de mandado de prisão preventiva pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.



Segundo a Polícia Civil, Silvio Romero não aceitava o fim do relacionamento e agrediu fisicamente a ex. Em seguida, ateou fogo à cama do casal, colocando em risco a vida e a integridade da vítima.



Após diligências, os agentes localizaram o suspeito e cumpriram a ordem judicial. Ele não ofereceu resistência durante a abordagem.



Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O DIA não conseguiu localizar a defesa de Silvio Romero. O espaço segue aberto para manifestações.



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral