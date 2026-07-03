Silvio Romero dos Santos Caetano foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por violência domésticaDivulgação PCRJ
Segundo a Polícia Civil, Silvio Romero não aceitava o fim do relacionamento e agrediu fisicamente a ex. Em seguida, ateou fogo à cama do casal, colocando em risco a vida e a integridade da vítima.
Após diligências, os agentes localizaram o suspeito e cumpriram a ordem judicial. Ele não ofereceu resistência durante a abordagem.
Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O DIA não conseguiu localizar a defesa de Silvio Romero. O espaço segue aberto para manifestações.
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